Кредиты после снижения ставки ЦБ не станут доступнее

Банк России сегодня снизил ключевую ставку до исторического минимума – 4,5% годовых, однако, по мнению ряда экспертов, кредиты вряд ли станут дешевле. В частности, с таким предупреждением выступил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Эксперт считает, что кредиты для населения и бизнеса после снижения ставки не станут доступнее из-за высокого кредитного риска. Банки вряд ли смогут заметно снизить кредитные ставки, поскольку закладывают возросшие риски в стоимость кредитов, что в том числе отражается в ужесточении требований к заемщикам, объяснил аналитик в комментарии Forbes.

Согласно информации Центробанка, с января по март средневзвешенные ставки по годовым кредитам физическим лицам снизились с 15% до 14,19%, однако в апреле ставка поднялась до 14,81%.

Сейчас наиболее доступные кредиты – ипотечные. По данным «ДОМ.РФ», в июне средняя ставка по ипотеке на строящееся жилье у 15 самых крупных ипотечных банков снизилась по сравнению с маем на 0,04 процентных пункта, до 8,48% годовых. Ипотека на готовые квартиры подешевела на 0,03 процентных пункта, до 8,72%.

Москва, Наталья Петрова

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