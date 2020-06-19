ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Банк России впервые за пять лет снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Данное решение совпало с ожиданиями рынка. После паузы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го – начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

В пресс-службе регулятора отметили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.06.20

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