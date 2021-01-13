Росфинмониторинг и ЦБ объяснили новые правила контроля за оборотом наличных

Вступление в силу поправок в «антиотмывочный» закон никак не отразится на банках и их клиентах, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

В ведомстве отметили, что банки, согласно действующему законодательству, передают информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг, не возлагая каких-либо дополнительных обязанностей на своих клиентов.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», – подчеркнули в Росфинмониторинге.

В ведомстве добавили, что ранее установленные пороговые суммы, о которых банки информируют Росфинмониторинг, также не меняются. Речь идет о 3 млн рублей по операциям, которые связаны со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тыс. рублей по иным отдельным операциям.

При этом в Росфинмониторинге указали, что поправки не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц, связанными «с переводами денежных средств между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств с банковских счетов».

В Банке России в свою очередь заявили, что новые правила контроля наличных расчетов призваны облегчить отчетность для банков. «Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят», – подчеркнули в ЦБ.

«Цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В Центробанке отметили, что «все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности». Так, к примеру, банки будут сообщать в финразведку только о расчетных операциях своих клиентов, это будет касаться операций с наличными и операций с банковскими счетами. При этом контроль за операциями по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс рублей касается только юридических лиц.

10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»), которые вводят обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей. Обязательный контроль также касается расчетов наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.21

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