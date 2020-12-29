В России расширят контроль над денежными операциями – что попадет под внимание властей

В России с 10 января начнут действовать поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые расширят список операций с денежными средствами, попадающих под контроль финансовой разведки. Об этом сообщил глава правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеева в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, российские власти тем самым намерены сократить «возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы», уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов «в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии Covid-19 на экономику».

При этом, по мнению экспертов, нововведения не отразятся на работе добросовестных экономических агентов, более того, они позволят существенно облегчить жизнь легальному бизнесу. Так, из списка для контроля исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства, сообщил ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в комментарии Life. «Что касается банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, ювелиров, МФО, КПК, то контролировать будут только наиболее специфичные для них операции», – пояснил эксперт. Для них вводится четкий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг, указал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Семибогатов, отметив, что добросовестным компаниям опасаться нечего.

В то же время поправки «усложнят жизнь для тех организаций, которые используют двойную бухгалтерию», указал Дорофеев.

Согласно новым нормам, под контроль властей попадут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также операции по возврату неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Кроме того, контролирующие органы будут отслеживать ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отметил эксперт.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства.

Поправки расширяют список контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей – к ним добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья. Нотариусы, риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. Сейчас такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности, пояснила юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева. К примеру, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.

Добавим, что изменения в «антиотмывочный» закон не предусматривают введение новых санкций за нарушение или несоблюдение его норм. «Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД», – пояснил Семибогатов.

Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес-эксперт» Марина Дяченко, комментируя нововведения, отметила, что сейчас налоговые органы и банки объединяют усилия в целях контроля за операциями с наличными. По словам эксперта, компании за нарушение правил денежного оборота будут наказывать штрафом в 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшие три года может получить больше полномочий для сбора информации о клиентах банков. Расширение возможностей налоговиков прописано в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство РФ осенью внесло в Госдуму. Как следует из документа, налоговые органы смогут получать сведения от банков, необходимые «для осуществления налогового контроля».

В кабмине пояснили, что данная мера направлена на «обеление экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков». Между тем в документе не уточняется, какую именно информацию о клиентах сможет получать налоговая служба.

Москва, Наталья Петрова

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