Вкладчики под колпаком? Кабмин намерен расширить доступ ФНС к банковской тайне

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ближайшие три года может получить больше полномочий для сбора информации о клиентах банков. Расширение возможностей налоговиков прописано в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство РФ внесло в Госдуму.

Как следует из документа, налоговые органы смогут получать сведения от банков, необходимые «для осуществления налогового контроля». Помимо этого, ФНС получит право направлять такую информацию по запросу компетентного органа иностранного государства.

В кабмине поясняют, что данная мера направлена на «обеление экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков». Между тем в документе не уточняется, какую именно информацию о клиентах сможет получать налоговая служба.

Также предлагается утвердить возможность обмена данными между Центробанком РФ и ФНС. В этом случае Банк России получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговики – к банковской тайне. В документе говорится, что этот обмен понадобится регулятору «для исполнения возложенных на него функций».

ЦБ и ФНС пока не комментируют предлагаемые новшества, отмечает РБК.

Ряд экспертов связывают планы расширить полномочия ФНС с желанием предоставить налоговикам возможность получать банковские данные клиентов – физических лиц вне налоговых проверок. Об этом, в частности, заявила партнер ФБК Legal Надежда Орлова. Издание напоминает, что такая идея рассматривалась еще летом 2018 года, когда ФНС направила подобную инициативу в Министерство финансов. Тогда в Минфине данное предложение сочли излишним, заявив, что налоговой службе не нужны новые права для повышения сборов налогов с физических лиц.

Стоит отметить, что в настоящее время, согласно нормам Налогового кодекса, банки должны передавать в ФНС данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний. С 1 апреля текущего года в налоговую службу также поступают сведения об открытии или закрытии электронных кошельков.

Помимо этого, банки обязаны выдавать ФНС информацию о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определенные периоды. Однако эти сведения можно предоставлять только в случае поступления мотивированного запроса от налоговиков. Касательно клиентов-юрлиц или индивидуальных предпринимателей, то основанием для запроса в банк является проведение налоговой проверки либо решение о взыскании долгов по налогам.

В случае проверки банковской информации о гражданине налоговая служба должна предварительно получить согласие руководителя вышестоящего налогового органа.

Еще одним поводом для проверки счетов и операций физического лица является запрос налогового органа иностранного государства, с которым Россия заключила соглашение об обмене фискальной информацией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.20

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