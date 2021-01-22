Visa не видит перспектив развития оплаты по QR-коду в России

Международная платежная система Visa не усмотрела перспектив для развития в России QR-платежей. Такое мнение в интервью РБК высказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

Чуть менее двух лет назад Visa намеревалась внедрить в российских магазинах модель оплаты по QR-коду, писали тогда «Ведомости». По словам Бернера, сейчас компания не видит большого спроса на эту технологию. «Если он появится, мы работаем с QR-платежами во многих странах, мы готовы будем привнести это в Россию», – пояснил Бернер.

Visa отмечает, что на сегодняшний день каждая третья транзакция в России проходит через смартфон. Годом ранее – лишь каждая пятая. Всего бесконтактной оплатой пользуются 73% россиян. «Россия здесь лидирует среди многих других стран», – отметил Бернер.

Как писал «Новый День», через 3-4 года доля безналичных платежей в России может превысить 90%. Такой прогноз сделал гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер. «Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%», – сказал он. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».

По словам представителя Центробанка, по итогам 9 месяцев 2020 года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», – добавил он.

BCG отмечает, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличности в пользу безналичных платежей. РФ опережают только Великобритания, Канада и Австралия. Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте оказались Нидерланды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.21

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