Названы ошибки пользователей банковских карт

Держатели банковских карт чаще всего совершают ошибки, которые касаются безопасности данных и платежей. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Ключевые ошибки – это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств», – отметил эксперт.

Кроме того, часть держателей карт не знают об условиях использования и возможных комиссиях при переводах. Например, пользователи не всегда четко понимают термин и срок действия льготного периода, поэтому нередко упускают дополнительные возможности.

«Таким образом, клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты. В том числе, ряд банков позволяет своим клиентам выбирать опции, связанные с иными банковскими продуктами, позволяя сэкономить или больше «заработать», – говорит эксперт.

Ферапонтов советует внимательно изучить возможности карты и подходить к ней как к инструменту, который должен выполнять свои задачи. Все зависит от требований держателя. Так кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то – высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому «накопление миль» для него в приоритете.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.01.21

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