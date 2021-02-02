Число преступлений с банковскими картами в России взлетело в 5,5 раза

В России в минувшем году число преступлений с использованием банковских карт выросло в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 190,2 тыс., следует из данных МВД России.

В ведомстве отметили, что за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось до 510,4 тыс., что на 73,4% больше, чем было в 2019 году.

При помощи интернета было совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи – 218,7 тыс. (+88,3%), приводит данные МВД «Известия». В ведомстве уточнили, что очень часто одно и то же преступление может совершаться с применением одного или двух выше упомянутых методов.

Самый большой темп прироста преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%), Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве (132%).Наименьший прирост отмечен в Ненецком АО, Магаданской области,Коми, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Ранее эксперты перечислили наиболее частые ошибки пользователей банковских карт, касающиеся безопасности данных и платежей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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