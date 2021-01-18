Половина россиян сталкивались с банковским мошенничеством в 2020 году

Центробанк провел исследование и выяснил, сколько граждан России сталкивались с банковскими мошенниками в ушедшем году. По сравнению с 2019 годом показатель вырос. Зачастую аферисты эксплуатировали тему коронавируса, применяя схемы социальной инженерии.

В опросе ЦБ приняли участие 198 юрлиц и 41,6 тысячи физлиц, пишут «Известия». По данным исследования, со злоумышленниками имели дело порядка 30% компаний и около 48% граждан. То есть фактически каждый второй человек в России сталкивался с банковскими мошенниками, делает вывод регулятор. Объем операций без согласия клиента за три квартала 2020-го составил 6,5 млрд рублей. Такую же сумму мошенники увели у россиян за весь 2019-й.

За год чуть больше клиентов банков стали доверять защитной системе кредитных организаций – с 70,9 в 2019 году до 73,3% в 2020-м. Действия банков при совершении мошенничеств люди оценили в среднем в 6,9 балла по 10-балльной шкале. «Совместные усилия Банка России, финансовых организаций, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, направленные на профилактику и противодействие противоправной деятельности, в том числе социальной инженерии, способствовали тому, что доверие граждан к безопасности финансовых технологий выросло. Необходимо продолжать такую совместную работу», – отметили в ЦБ.

Чаще всего злоумышленники эксплуатировали тему пандемии. Среди самых популярных схем оказались случаи обмана, связанные с выплатой пособий на детей и подтверждением учетной записи на портале госуслуг, организацией тестирования на коронавирус на дому, фейковыми штрафами за нарушение самоизоляции, а также фишинг удаленных работников. Мошенники также часто направляли в компании вредоносные документы под видом рекомендаций ВОЗ или уведомлений об изменениях карантинного режима.

Преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банков и с помощью методов социальной инженерии и запугивания узнавали у клиентов данные карт, с которых потом похищали деньги. Кроме того, мошенники активно завлекали клиентов на сайты, где обещали научить инвестированию за вознаграждение, такой способ стал популярен на фоне рекордного роста интереса россиян к игре на фондовой бирже.

Москва, Зоя Осколкова

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