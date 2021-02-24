Госдолг России за 2020 год вырос на 40%

Государственный долг России в 2020 году вырос на 39,9% по сравнению с предшествующим годом и достиг 18,99 трлн рублей, что составляет 17,8% ВВП страны. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2019 году госдолг увеличился на 7,8% (+976 млрд руб.), а его объем составил 13,57 трлн рублей или 12,3% ВВП.

Показатель 2020 года вырос по большей части за счет внутреннего долга – он увеличился на 4,6 трлн рублей и достиг 14,791 трлн рублей (+45,4%). При этом внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд (+3,5%), до $56,8 млрд.

Больше половины суммы госдолга (67%) приходится на государственные ценные бумаги в иностранной валюте ($38,3 млрд). Еще 31% ($17,68 млрд) приходится на долг по государственным гарантиям в иностранной валюте.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

Как отметила директор института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова, уровень госдолга относительно ВВП остался на безопасном уровне. «Расширение заимствований и долга стало особенностью реакции на текущий кризис, по сравнению с 2008-2009 годами, когда на финансирование дефицита использовались в основном ранее накопленные резервы», – указала эксперт.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что рост госдолга России во время пандемии не несет проблем для экономики. По ее оценке, ситуация с государственными финансами достаточно устойчивая, сообщало РИА «Новости».

Напомним, согласно исследованию Института международных финансов (IIF), общий долг России в 2020 году вырос более чем на 20 процентных пунктов ВВП – с 121,4% до 145,7%. Речь идет о совокупном долге, куда включены долги расширенного правительства, финансового и нефинансового секторов и домохозяйств. Большую часть всех долгов в России накопили российские компании. Кроме того, на рост показателя повлияло падение ВВП на 3,1%.

По данным IIF, в России и Перу в прошлом году зафиксирован самый большой рост долговой нагрузки корпоративного сектора.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.02.21

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