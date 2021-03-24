Аналитики предрекли резкий рост ставок по кредитам в России

Форсированный переход к нейтральной монетарной политике в России обернется резким увеличением средних ставок по кредитам. Об этом говорится в исследовании Национальных кредитных рейтингов (НКР).

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года ставки могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. По их оценке, скачок ставок возможен во всех кредитных сегментах, приводит данные исследования РИА «Новости».

Аналитики при этом не исключили дальнейшее повышение Центробанком ключевой ставки до 5-5,25% в течение 2021 года. Новое повышение может произойти уже в апреле. При реализации негативного инфляционного сценария ставка может достичь 6%, однако вероятность этого в НКР считают низкой.

В то же время, по мнению экспертов, для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физлиц менее активно – в пределах 0,5-0,75 процентного пункта до конца года.

По информации Банка России, средняя ставка по ипотеке в странев январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года – 13,51%, выше года – 10,63%.

Напомним, 19 марта ЦБ впервые с конца 2018 год поднял ключевую ставку – на 25 базисных пунктов до 4,5% годовых. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметив, что продолжит возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.21

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