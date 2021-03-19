Банк России поднял ключевую ставку впервые за два года

Совет директоров Банка по итогам заседания в пятницу, 19 марта, повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Центробанк поднял ставку впервые с декабря 2018 года. Это произошло после того, как на четырех предыдущих заседаниях ставку оставляли неизменной на рекордно низком уровне в 4,25%. На минимальной отметке ключевая ставка находилась с 24 июля 2020 года.

ЦБ в своем пресс-релизе констатировал, что «темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России». В то же время, указал регулятор, «восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска».

«Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения», – отметил ЦБР.

При этом «инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне», заключил регулятор, отметив, что «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». По оценке на 15 марта годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,8%, что значительно превышает целевой показатель вблизи 4%.

Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 23 апреля 2021 года.

Напомним, в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году при условии восстановления экономики. «Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации», – заявила руководитель ЦБ в интервью РИА «Новости». Набиуллина добавила, что снижение ставки возможно только при снижении инфляции.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщило, что Центробанк РФ до конца текущего года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов или более – до 5,5% или даже до 6% годовых.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.03.21

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