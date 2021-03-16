СМИ узнали о планах ЦБ по резкому повышению ключевой ставки

Центробанк России до конца текущего года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов или более – до 5,5% или даже до 6% годовых. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ставка сейчас находится на рекордно низком уровне – 4,25%. Согласно опросам агентства, экономисты ожидают роста не более чем на 50 базисных пунктов в этом году.

Всплеск инфляции и опасения по поводу планов правительства по увеличению расходов означают, что Банк России может в несколько этапов повысить ставку до 5,5% или, возможно, даже до 6% к концу года, хотя в настоящее время это считается менее вероятным, отметил собеседник Bloomberg. Как отмечает агентство, инфляция в России превысила прогнозы в феврале и достигла 5,7%, что значительно превышает целевые показатели ЦБв 4%.

Такой быстрый шаг к ужесточению денежно-кредитной политики следовало бы воспринимать как решительный, так как ранее ЦБ заявлял, что он нацелен на сохранение текущей денежной политики до 2022 года, чтобы поддержать восстановление экономики.

Добавим, что Sberbank CIB, TS Lombard и Совкомбанк прогнозируют повышение ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 19 марта, но большинство аналитиков полагают, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году при условии восстановления экономики. «Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации», – заявила руководитель ЦБ в интервью РИА «Новости» в феврале. Набиуллина добавила, что снижение ставки возможно только при снижении инфляции. «На наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.03.21

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