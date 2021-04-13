Россияне получат вычет за фитнес-услуги уже в 2023 году

Первые выплаты по налоговому вычету за занятия фитнесом поступят на счета россиян в 2023 году. Для получения денег нужно будет подтвердить полученные в 2022 году фитнес-услуги.

«Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года», – цитирует ТАСС представителя Национального фитнес-сообщества.

Согласно закону, максимальная сумма оплаты за физкультурно-оздоровительные услуги составит 120 тысяч рублей. Из них россияне смогут вернуть 13%, то есть не более 15,6 тысячи рублей.

В конец марта Госдума приняла в третьем чтении закон о праве россиян на вычет по НДФЛ за занятия спортом и фитнесом. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале апреля.

Но процедура пока не определена, правительству только предстоит установить порядок предоставления налоговых вычетов. Также до сих пор не ясно, как именно фитнес-центры будут вноситься с перечень организаций, с которыми будут работать налоговые органы. Пока известно, что физкультурные учреждения сами должны подавать заявки в территориальные органы власти в сфере спорта.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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