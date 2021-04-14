До конца года могут обанкротиться почти 180 тысяч россиян

Аналитики предсказали рост случаев банкротства среди граждан до 178,5 тысяч случаев в 2021 году. Они считают, что процедуру пройдут те, кто в 2020 году не смог обратиться в суды из-за пандемии.

«По итогам 2021 года суды могут признать несостоятельными 178,5 тысяч граждан против прошлогодних 119 тысяч», – цитируют аналитиков «Известия».

Каждый год число россиян, получивших статус банкрота, увеличивается как минимум на 50% к предыдущему. Специалисты отметили, что этот способ стал популярным у россиян, которые хотят избавиться от долгов. По их оценкам, около миллиона россиян подходят под критерии банкротства для обращения в суд.

По данным FreshStart, мужчины пока чаще обращаются за статусом банкрота (56%), чем женщины (44%). А вот средний возраст решившихся на признание несостоятельности медленно уменьшается: с 47 до 46 лет всего за год.

В первом квартале 2021 года граждан-банкротов стало почти вдвое больше, чем в тот же период прошлого года. За первые три месяца года 40 569 граждан обратились в суд для установления финансовой несостоятельности. В первом квартале 2020 года их было 22 356 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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