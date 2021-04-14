ЦБ дал советы, как открыть депозит и избежать обмана

Центробанк посоветовал россиянам внимательно отнестись к тому, что говорят работники банков во время открытия депозита. Регулятор дал несколько советов, чтобы не попасть на уловки недобросовестных сотрудников.

В офисах банков часто предлагают вложить деньги в облигации, заверяя, что инвестиции мало отличаются от депозита. Некоторые работники банка пытаются навязать клиентам страховки под видом другого продукта.

В ЦБ назвали четыре главных вопроса, которые позволят не попасться на обман. И лучше, если сотрудник покажет, какие пункты договора отвечают на эти вопросы.

«Гарантирована ли доходность? Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем заключается договор?» – цитирует регулятора РИА «Новости».

В Центробанке отметили, что второй стороной при оформлении вклада не могут быть страховая компания или брокер. Чтобы разобраться со всеми нюансами, лучше взять договор домой и внимательно прочитать его без спешки.

«Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться», – подвели итог в ЦБ.

Как сообщал «Новый День», ранее Центробанк посоветовал критично относиться к звонкам якобы от имени банков. Не стоит верить, что банки следят за всеми счетами и сами позвонят в случае подозрительной активности. В ЦБ посоветовали прервать звонок, если неизвестный говорит о переводе денег и транзакциях, просит уточнить последнюю операцию по счету или торопит с принятием решения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.04.21

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