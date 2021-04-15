Сбер предсказал уход пластиковых карт с рынка в России к 2025 году

Россияне почти перестанут пользоваться пластиковыми картами к 2025 году. Потребность в физическом символе открытого счета просто отпадет, считает первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, каждый десятый клиент уже пользуется только образом карты в смартфоне.

«Около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже просто не забирают «пластик» из наших отделений. Думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно», – цитирует Ведяхина «Интерфакс».

По его словам, каждая десятая из новых карт открывается сразу в цифровом формате, то есть ее не выпускают в «пластике».

Как сообщал «Новый День», ГИБДД анонсировала электронные водительские права. Их можно будет предъявлять на экране смартфона без подтверждения пластиковым удостоверением.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

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