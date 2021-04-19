Мошенники стали чаще подделывать страницы онлайн-банков

Мошенники нацелились на банковские депозиты россиян, предупредила прокуратура Москвы. Граждан попросили внимательно изучать страницу онлайн-входа на сайтах банков.

«Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку. Гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Граждане вводят свои учетные данные, чтобы использовать сервис, но информация поступает прямо в мошенникам. Так они получают доступ к счетам потерпевших. Еще одним способом незаконного заработка стали комиссии и страховки, якобы нужные для открытия выгодного депозита.

По данным прокуратуры, число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий растет. За первые три месяца 2021 года в Москве их было совершено 14,7 тысячи, и это на 38% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщал «Новый День», число атак с помощью социальной инженерии выросло почти на 90%. В Центробанке посоветовали насторожиться и прервать общение, если: из якобы банка звонят вам, а не вы; говорят о срочном переводе денег; вас постоянно торопят и давят на эмоции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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