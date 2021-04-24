Российские банки готовятся к повышению cтавок по кредитам

Российские банки собираются повысить ставки по кредитам после того, как Центробанк в пятницу, 23 апреля, поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 5% годовых. Увеличение кредитных ставок будет плавным, чтобы не отпугнуть потенциальных заемщиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей банков.

«Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме», – отметил директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич.

Удорожание кредитов прогнозируют и в банке «Русский Стандарт». Рост ключевой ставки бесспорно приведет к коррекции кредитных ставок в сторону увеличения, но «с поправкой на конкурентную среду», заявили там.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский в свою очередь отметил, что в российских банках на протяжении этого года ожидается плавный рост ставок по кредитным продуктам.

В Альфа-банке допустили пересмотр ставок по кредитам вслед за решением ЦБ, заявил зампредседателя правления кредитной организации Майкл Тач.

Надо отметить, что повышение ключевой ставки второй раз за текущий год (в марте Банк России поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%) было ожидаемым. По мнению регулятора, медлить с ужесточением денежно-кредитной политики было нельзя из-за повышенного инфляционного давления.

Москва, Наталья Петрова

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