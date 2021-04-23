Центробанк России резко поднял ключевую ставку

Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку. Совет директоров Банка России в пятницу, 23 апреля, повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Сегодняшнее решение совпало с прогнозом ряда экспертов. Напомним, 19 марта ЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

Как отметил регулятор, «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными».

При этом «восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных», подчеркнул Центробанк, отметив, что повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2%.

В то же время, ЦБ указал, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление «формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике».

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, а решения по ключевой ставке будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».

По его прогнозу, годовая инфляция вернется к целевому значению ЦБ в середине 2022 года и «будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Банк России ожидает рост российской экономики в 2021 году на 3,0-4,0%. Таким образом, уже во втором полугодии текущего года российская экономика вернется к своему докризисному уровню, спрогнозировал регулятор. ЦБ рассчитывает, что в 2022-2023 годах ВВП вырастет на 2,5-3,5 и 2,0-3,0% соответственно.

Надо отметить, что до мартовского заседания совета директоров Центробанка регулятор четырежды оставлял ключевую ставку неизменной на рекордно низком уровне в 4,25%. На минимальной отметке ставка находилась с 24 июля 2020 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 11 июня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.21

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