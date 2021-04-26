Более 50% россиян назвали достойным доходом пятикратный прожиточный минимум

Более половины опрошенных россиян уверены, что достойная жизнь доступна только при доходе выше 50 тысяч рублей. При этом, каждый четвертый (28%) считает достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

38% респондентов хватило бы для жизни 50-80 тысяч рублей, а вот суммы меньше 50 тысяч предпочли бы 11% опрошенных. Правда, большинство участников исследования считают достойной жизнь с доходом повыше: 15% уверены в комфортном существовании при доходах от 120 до 200 тысяч в месяц, 9% – 200 тысяч и более.

При опросе 70% россиян сказали, что имеют постоянную работу, и столько же готовы искать подработку. Каждый десятых респондент признался, что уже подрабатывает, и столько же не могут брать вторую работу, потому что слишком устают на первой. Причем, 8% опрошенных уже работают более, чем в двух местах, а на Северном Кавказе таких респондентов 15%.

Но только 11% участников опроса заявили, что получают достойный доход на текущей работе. Большинство довольных своими доходами живут в Москве и Московской области (15%), а вот на Дальнем Востоке таких не нашлось вообще.

Исследование проводилось 19 – 23 апреля в городах с населением более 100 тысяч человек с участием тысячи россиян в возрасте 18 – 65 лет.

Как сообщал «Новый День», в марте только каждый четвертый опрошенный россиянин заявлял, что его доход превышает необходимый прожиточный минимум. Минтруд установил этот показатель на 2021 год на уровне 11653 рубля.

Субъективная черта бедности по результатам опроса была установлена на уровне 24,5 тыс. рублей, а средний доход россиян составляет 18,6 тыс. рублей в месяц на человека.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.04.21

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