Россия вполовину снизила расчеты в долларах за экспорт

Россия начала отказываться от платы за экспорт в долларах. За три последних месяца 2020 года доля расчетов в американской валюте уменьшилась на половину, пишет Bloomberg.

Сокращение долларовых расчетов на 50% стало рекордным для России. Это стало результатом кампании по снижению зависимости от американских активов, которую Москва проводит уже несколько лет.

По данным Центробанка, Россия чаще всего отказывается от расчета в долларах в сделках с Китаем. Более ¾ экспорта в соседнюю страну оплачивается в евро. А доля европейской валюты в общем объеме экспортных сделок выросла до 36%, то есть на 10 п.п.

Власти России всерьез задумались над отказом от доллара в 2018 году после пакета экономических санкций в свой адрес по «делу Скрипалей». Как сообщал «Новый День», в марте председатель Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что правительство и Центробанк уже несколько лет проводят политику дедолларизации, но при этом отметила, что «доллар останется в обращении в России». За 10 лет вложения России в гособязательства США уменьшились в 30 раз.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

Минтруд РФ дал рекомендации об оплате «путинских» выходных. / В Москве задержаны экс-руководители банка за хищение миллиарда рублей. / В марте российские банки заработали рекордную прибыль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»