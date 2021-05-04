Юристы предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита

Банки периодически штрафуют россиян за досрочную выплату кредита. Это противоречит закону, и заемщики имеют право обжаловать действия банка, пояснил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

С 2011 года россияне имеют право погасить кредит досрочно без штрафов и дополнительных выплат. Банки не имеют право отказать, при этом клиент должен предупредить о досрочной выплате за 30 дней до внесения денег. Если банк отказывается принимать заявление о досрочном погашении кредита, клиенту следует потребовать отказ в письменном виде.

«Если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права», – цитирует Редина агентство «Прайм».

Важно получить от банка документ, который подтвердит полное погашение кредита. Это может быть уведомление или письмо из банка, где обязательно должны стоять печать банка и подпись ответственного сотрудника.

В случае штрафа можно оспорить решение банка, подав заявление на имя руководства. В документе нужно сослаться на статью 809 ГК РФ и потребовать вернуть сумму штрафа или комиссии. Если банк не отреагирует, можно смело составлять иск в суд, посоветовал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В целом досрочное погашение кредитов полезно для индивидуального кредитного рейтинга гражданина. Оно говорит о повышении платежеспособности клиента, которому позже могут предложить более выгодный процент по кредиту.

Напомним, в марте средний чек по потребительским кредитам вырос до рекордных 308 тыс. рублей. Всего за третий месяц года россияне взяли в банках потребкредитов на 340,6 млрд рублей. Эксперты ожидают, что до конца 2021 года средняя сумма выдаваемого потребкредита может превысить 330 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

«Это надо быть каким аферистом?..» Пенсионерка упрекнула спикера Госдумы в высокой инфляции. / Россияне взяли у банков более 500 млрд на ипотеку в марте. / В России средний автокредит впервые превысил 1 млн рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»