Центробанк предложил запретить долгие кредиты по плавающей ставке

Центробанк планирует запретить выдачу кредитов по плавающим ставкам на очень короткий или долгий срок. Также предложено ужесточить для банков условия изменения ставок по другим кредитным договорам.

Проект будущего документа обсуждают на рынке, он пока не представлен на рассмотрение, сообщает РБК со ссылкой на регулятор.

ЦБ предлагает запретить банкам выдавать займы по плавающим ставкам на срок меньше года и более 20 лет. Для остальных кредитов – запретить банкам увеличивать ставку более чем на 2 п.п. от изначальной, а срок кредитного договора – более чем на три года.

В Центробанке отметили, что именно кредиты на долгий срок чувствительны к повышению ставки. После увеличения всего на 2 п.п., например, с 7 до 9%, клиенту придется платить на 13% больше каждый месяц, то есть за весь срок кредита (15 лет) переплата вырастет на 34%.

Регулятор намерен настоять, чтобы банки уведомляли россиян за 15 дней до повышения ставки, указывали на сайтах новую стоимость кредита и то, как увеличатся расходы клиента. А также извещали бюро кредитных историй, что финансовая нагрузки заемщика вырастет.

Планируется, что совет директоров ЦБ будет устанавливать долю таких кредитов в портфелях банков и срок ограничений, чтобы число ссуд с плавающей ставкой не привели к «системными рисками для финансовой устойчивости банковской системы». Если законопроект примут, многие ограничения вступят в силу уже с начала 2022 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин разработать меры для снижения финансовых рисков от повышения плавающих ставок по кредитам для россиян. Центробанку и правительству РФ предоставили срок до 15 июля.

Как сообщал «Новый День», к началу 2021 года долговая нагрузка россиян достигла 11,7%, что стало рекордом за все время измерений, то есть с 2012 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.05.21

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