Состояние миллиардеров в России достигло 35% от ВВП страны

Российские долларовые миллиардеры установили мировой финансовый рекорд, заработав максимальную сумму по отношению к национальному ВВП. Их совокупное состояние Financial Times оценила в 35% от размера российской экономики.

По данным издания, за год 120 богатейших людей России увеличили свое общее состояние на 10%. Все заработанное одним главой совета директоров «Норникеля» Алексеем Мордашовым оценили в 1,7% от ВВП, исходя из данных Forbes и международного валютного фонда.

На втором месте по доле состояния миллиардеров к объему ВВП оказалась Швеция, где этот показатель составил 30%. На третьем – Индия (20%), а замыкают пятерку лидеров США (18%) и Франция (17%).

Аналитики отметили, что за 2020 год долларовые миллиардеры во всем мире значительно увеличили свое состояние: с 5 трлн до 13 трлн долларов. Да и самих богатых людей стало почти вчетверо больше: 2,7 тыс. бизнесменов вместо 700.

По данным издания, большинство миллиардеров Франции, Германии и Индонезии получили деньги по наследству. Состояние богатейших людей Тайваня, Китая и Южной Кореи в основном заработано в технологических отраслях. А вот большинство состоятельных граждан России, Мексики и Австралии разбогатели, работая в неэкологичных или «потенциально коррупционных» секторах экономики (сделках с недвижимостью и в сфере энергетики, игре на бирже).

Напомним, еще в начале апреля Forbes насчитал в России 117 долларовых миллиардеров. В составленном изданием списке богатейших людей планеты было 493 новичка, а общее состояние миллиардеров оценили в рекордные 13,08 трлн долларов (на 64% больше, чем год назад).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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