Банки разрешат снимать деньги с чужих карт по QR-коду

С 2022 года граждане смогут снимать деньги с чужого банковского счета или пополнять его по QR-коду. Четыре банка подтвердили, что готовы запустить такую функцию в мобильном приложении, пишут «Известия».

Планируется, что клиенты банков «Открытие», ВТБ, УБРиР и СКБ-банка смогут генерировать код в мобильном приложении и отправлять его знакомым. Адресат сможет отсканировать код в ближайшем банкомате и получить наличные или внести сумму на счет. При этом, получатель кода может даже не быть клиентом банка.

УБРиР планирует запустить услугу в части банкоматов в 2022 году. СКБ-банк подключит новую функцию в 30% своих банкоматов, а детальная разработка сервиса начнется после июня текущего года. В ВТБ уточнили, что подобный сервис уже доступен в 30% (5,5 тыс.) их банкоматов. Пилотным проектом начнут заниматься уже до конца года, рассказали о планах в банке.

Напомним, только за январь 2021 года число краж денег с банковских счетов граждан выросло на треть. По данным Генпрокуратуры, прирост составил 30,4% (до 11,8 тыс.) по сравнению с началом прошлого года. Больше всего краж со счета на 100 тыс. населения произошло в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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