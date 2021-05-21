ЦБ предостерег от открытия счетов по видеосвязи

Центробанк признал открытие банковских счетов по видеосвязи рискованным для россиян. Регулятор отметил, что у мошенников есть множество способов выдать себя за другого человека.

Ассоциация банков России (АБР) предложила законом разрешить банкам открывать для россиян ипотечные счета по видеосвязи. Осенью 2020 года аналогичный проект предложил Национальный совет финансового рынка, чтобы инвалиды могли открывать счета для социальных выплат по видеосвязи.

Центробанк не дал окончательный ответ, но уже озвучил главные риски проекта видеоидентификации клиентов. Это подмена фотографии паспорта, использование грима или технологий DeepFake, FaceSwap для подмены изображения клиента, невозможность проверить, принадлежит ли номер телефона настоящему клиенту, а не мошеннику в маске.

В регуляторе отметили, что идентификацию по видео возможно использовать в сочетании с другими способами убедиться, в личности клиента. А также она потенциально полезна для клиентов в отдаленных районах, где нет отделений банков.

«Мы продолжаем работу по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными», – цитирует представителя Центробанка РБК.

Как сообщал «Новый День», Госдума рассматривает законопроект о запрете на оформление кредитов, который будут устанавливать сами россияне. Это поможет в случае утери паспорта или телефона с мобильным приложением банка, которое позволяет получить кредит.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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