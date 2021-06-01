Центробанк опубликовал перечень нелегальных финансовых компаний

Центробанк решил открыть россиянам данные о выявленных нелегальных компаниях на финансовом рынке. Список опубликован на сайте Банка России.

Перечень составлен на основе мониторинга регулятора и обращений граждан и юрлиц. Он уже содержит более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, которые действуют как «финансовые пирамиды», «черные» кредиторы или нелегальные участники рынка ценных бумаг. Россиянам открыты данные по компаниям, выявленным с начала 2020 года, и по которым специалисты уже дали заключение о нелегальности их действий.

«Мы собираем по ним информацию и направляем в уполномоченные органы для принятия мер реагирования, чтобы такие фирмы как можно скорее уходили с рынка», – пояснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях во время пресс-конференции.

В списке, кроме названий, указаны характер деятельности, физический адрес и адрес сайта. Базу будут регулярно обновлять. Планируется, что поисковые сервисы в будущем станут отмечать компании из списка Центробанка. Регулятор уже ведет переговоры и ожидает решение вопроса в течение нескольких месяцев.

Как сообщал «Новый День», Общероссийский народный фронт создал платформу «Мошеловка» для борьбы с мошенниками. Там разместят информацию о схемах обмана, форму обращений для тех, кто уже пострадал от мошенников, алгоритм дальнейших действий для таких граждан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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