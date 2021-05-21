В России запустили платформу «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

Общероссийский народный фронт создал платформу «Мошеловка» для борьбы с мошенниками. 21 мая проект презентуют на Российском интернет-форуме, пишут «Известия».

Платформа будет работать на принципах взаимопомощи и «одного окна». Россияне смогут прочитать про схемы обмана, чтобы быть готовыми к звонкам и сообщениям злоумышленников. Те, кто уже пострадал от мошенников, смогут описать свою ситуацию и узнать алгоритм дальнейших действий.

Волонтеры и эксперты будут сортировать сообщения о мошенниках и направлять данные в правоохранительные органы и Центробанк. В проекте, в том числе, будут участвовать волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности, конкурса «Лидеры России».

Эксперты высоко оценили инициативу. Они отметили, что польза для граждан будет больше, если платформой станут пользоваться не единицы из числа пострадавших, а как можно больше людей. Массовость и качество сообщений могут помочь и полиции в выслеживании мошенников., но уменьшили среднюю сумму хищений, чтобы дольше держаться вне поля зрения правоохранительных органов.

От мошенников пострадало так много россиян, что банки анонсировали функцию добровольного отказа от удаленных переводов или снятия средств, чтобы защитить клиентов.

А в Госдуму поступил законопроект о праве граждан вводить запрет на оформление кредитов на их имя. Он поможет избежать неприятных последствий в случае утери паспорта или смартфона с банковским мобильным приложением.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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