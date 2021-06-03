Россия уберет доллар из ФНБ и заменит на евро и золото

Россия за месяц переведет все долларовые активы Фонда национального благосостояния в другую валюту и золото. Власти увеличат вложения в евро, юани и золото, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Сегодня у нас по структуре порядка 35% – вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, в золото», – цитирует министра ТАСС.
Силуанов обещал, что отказ от доллара произойдет в течение месяца. Планируется, что доля вложений в юанях удвоится (с 15% до 30%), в евро вырастет с 35% до 40%, а вот фунтов стерлингов вместо 10% станет 5%. Доля золота в структуре ФНБ будет 20%.
Как сообщал «Новый День», Россия планомерно отказывается от расчетов в долларах за экспорт. За последний квартал 2020 года сокращение составило 50% и стало рекордным для России.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21
Рост цен «перегрел» экономику: глава Минфина РФ анонсировал сокращение бюджетных расходов. / «Так инфляцию не сдержать»: глава МЭР оценил антикризисные меры ЦБ. / Случайный миллионер из Тулы подпал под уголовку за 95 млн рублей. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube