Власти РФ задумались над стимулами для перевода бизнеса с доллара на евро

В правительстве прорабатывают вопрос введения стимулов для бизнеса ради отказа от расчета в долларах. Работа ведется комплексно, сказал глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

Он признал, что в условиях рыночной экономики невозможно принудить предпринимателей отказаться от какой-то валюты. Директивы возможны для госкомпаний, а бизнес можно простимулировать перейти на расчеты в евро.

«Стимулы бывают положительные, отрицательные… Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит нам избежать санкций», – цитирует Тимофеева ТАСС.

Для Минфина переход на расчеты в евро – цель номер один.

«Думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее», – добавил чиновник.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца переведет все долларовые активы (35%) Фонда национального благосостояния в другую валюту и золото. Планируется, что доля вложений в юанях удвоится вырастет до 30%, в евро – до 40%. Доля фунтов стерлингов с 10% снизится до 5%, золото покроет 20% активов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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