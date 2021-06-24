Каждым пятым должником коллекторов стал россиянин моложе 25 лет

Доля долгов молодых россиян среди переданных коллекторам дел выросла до 20% в первом квартале 2021 года. Это вдвое больше, чем в тот же период 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Большинство неплательщиков в возрасте до 25 лет брали займы в микрофинансовых организациях (МФО). В первом квартале прошлого года доля переданных коллекторам долгов молодежи перед МФО составляла 9,7%. За тот же период среди кейсов, переданных банками, доля заемщиков до 20 лет составляла 0,2%, а в первом квартале 2021 года – уже 0,7%.

Эксперты навали несколько причин такого роста. В период пандемии большинство организаций перешли на дистанционные услуги, а молодежь быстрее разбирается с онлайн-продуктами, чем люди старшего возраста. Россияне стали быстрее взрослеть и пытаются решить свои финансовые проблемы, не вовлекая родителей. Сами банки и МФО стали активнее продвигают свои услуги среди молодежи в поисках новой аудитории.

Напомним, на 1 апреля объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 1,023 трлн рублей, показав максимум с октября 2016 года. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 4,5%, а за год – на 21,5%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.06.21

В Курган вновь приехал миллиардер: Евтушенков готов строить индустриальный парк. / Курганской области сверх лимита дадут миллиард на переселение зауральцев из трущоб. / Президент Путин услышал курганского губернатора. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»