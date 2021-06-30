Власти России введут систему поддержки детей вплоть до окончания школы

В России планируют создать систему поддержки для детей от рождения до окончания школы. Им государство должно подставить плечо, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы работаем над тем, чтобы всем детям от рождения до окончания школы, всем, кто в сложной ситуации, государство могло подставить плечо», – сказал российский лидер во время прямой линии.

С вопросом к главе государства обратилась россиянка, которая одна воспитывает девятилетнего сына. Она пожаловалась, что взяла кредит от безысходности, а теперь ей не на что жить.

«Получаю зарплату в 12 тыс. рублей, а после вычета за кредит, остается полторы тысячи. Как прожить на эти деньги?» – спросила женщина.

Путин напомнил, что только накануне подписал закон, который поможет граждан с подобными проблемами.

«Вчера подписал закон, по которому ниже прожиточного минимума не могут оставлять даже после погашения кредитов. То есть банк не имеет права с этого момента снимать деньги, если у гражданина остается меньше ПМ. Это элемент защиты, которым могут воспользоваться граждане», – сказал президент.

Как сообщал «Новый День», 29 июня на официальном портале опубликован закон о защите минимального дохода должника от взыскания. Россияне могут обратиться с заявлением к приставам, чтобы под взыскание не попадала сумма зарплаты в размере ПМ в регионе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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