Путин одобрил защиту минимального дохода граждан от взыскания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который гарантирует должникам защиту минимального дохода от взыскания. Теперь на счетах россиян должен будет оставаться прожиточный минимум.

Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Закон внес изменения в ст.446 ГПК РФ и закон «Об исполнительном производстве». По письменному заявлению должника приставы должны сохранять на его счете зарплату или иной доход в размере прожиточного минимума. Для этого они подают специальное постановление в банк, где открыт счет у должника.

Напомним, закон был принят Госдумой в первом чтении в середине апреля. Законопроект несколько лет не проходил одобрения, отправляясь на доработку.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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