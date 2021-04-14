«Жесткое лобби»: Госдума только после «пинка» Путина приняла законопроект о неприкосновенном минимальном доходе должников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о минимальном неприкосновенном доходе граждан, который нельзя изымать кредиторам. Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», в ходе обсуждения документа думская оппозиция обратила внимание на позицию «Единой России», которая блокировала подобные инициативы на протяжении последних нескольких лет «в угоду банковским лоббистам».

Сегодня на пленарном заседании Госдума рассматривала два смежных законопроекта, один из которых был внесен от «ЕР», другой – от партии «Справедливая Россия».

Член фракции «Единая Россия» Наталья Костенко заявила, что поддержит свою версию законопроекта. «Потому что наш законопроект лучше. Мы четыре года потратили, чтобы доказать необходимость внесения законопроекта, а инициатива «СР» отбрасывает нас в 2017 год», – сказала она.

Костенко отметила, что все эти годы законопроект был в разработке из-за отсутствия механизмов применения. «Надеюсь, мы выполним поручение президента и применим его до конца весенней сессии. И это классный пример командной работы Госдумы и правительства. Проблема с закредитованностью, вы знаете, год от года растет. Она усугублялась в связи экономическими трудностями, возникшими из-за пандемии. Законопроект коснется не только 7 млн человек, которые уже допустили просрочку по кредитным долгам, не только 42 млн, которые имеют займы и могут допустить просрочку, но и любого россиянина, который может взять кредит и оказаться должником», – сказала парламентарий.

Тем не менее, депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что тезис о работе в течение четырех лет, чтобы принять назревшее решение– «сомнительный». «В прошлом году наша поправка была отклонена. Только поручение президента является пинком, чтобы опять давно назревшая проблема начала решаться. Я сомневаюсь, что мешало отсутствие механизма, скорее – лоббистские возможности нашего банковского сектора, и микрофинасовых организаций. Законопроект направлен на то, чтобы остановить деятельность по закабалению малоимущих граждан, имеющий стабильный маленький источник дохода и у которых спокойно изымается 50% их доходов. Жесткое лобби в течение четырех лет мешало принять законопроект», – подчеркнул он.

В итоге законопроект от «ЕР» был принят 385 голосами «за», воздержался один, аналогичный законопроект от «эсеров» был отклонен – за него проголосовало лишь 98 депутатов, и один воздержался.

Законопроект защищает гарантированный минимальный доход людей от списания. Речь идёт о прожиточном минимуме трудоспособного человека, который устанавливается в соответствии с новым законодательством единый на всю страну, и в данном случае может быть сохранён на счету гражданина, обратившегося с соответствующим заявлением в службу судебных приставов.

Москва, Александра Быстрицкая

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