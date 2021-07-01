Жителям России с 1 июля станет труднее взять кредит

Жителям России с 1 июля станет сложнее получить кредит.

Это связано с тем, что Центробанк ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских займов – повышаются надбавки к коэффициентам риска, которые используют при расчете нормативов достаточности капитала банка, пояснила юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева в комментарии РИА «Новости». По ее словам, в итоге банки станут реже предоставлять денежные средства закредитованным заемщикам, а ставки поднимутся.

Как отметила Зайцева, скорость, с которой граждане оформляют новые кредиты, значительно опережает рост доходов. По данным ЦБ, долговая нагрузка россиян (отношение платежей россиян по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала 2021 года выросла до рекордных 11,9%. В начале года показатель составлял 11,7% и был самым высоким за историю наблюдений.

Рекордную долговую нагрузку граждан эксперты объясняют потерей или сокращением заработка в период пандемии на фоне повышения цен.

На ситуацию также влияет тот факт, что 1 июля закончивается срок действия ряда мер государственной поддержки, принятых во время пандемии, – это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса, а также для граждан, пострадавших от Covid-19, считает юрист.

Эксперт посоветовала брать кредит только тогда, когда он действительно необходим, и объективно оценивать свои возможности по погашению займа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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