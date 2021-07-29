ФНС добивается права блокировать имущество уклонистов до итогов проверки

Федеральная налоговая служба может получить право блокировать имущество бизнесменов до итогов проверки на уклонение от налогов. Поводом станет «риск-ориентированный подход» ведения дел, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве и Минфине.

Источник отметил, что за время проверки уклонисты успевают распродать имущество и даже обанкротиться. За два года попавшие под проверку бизнесмены сокрыли ликвидные активы на 170 млрд рублей. Инициатива расширения полномочий налоговых органов направлена на предотвращение «такой практики».

Сейчас ФНС может заблокировать сделки с имуществом должников только по итогам проверки, если его решили привлечь к ответственности. Или если налогоплательщик не сдает отчетность.

Как сообщал «Новый День», директор строительной компании в ХМАО-Югре представил ложную декларацию, пытаясь уклонился от уплаты налогов на 66 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

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