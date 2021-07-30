российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 июля 2021, 09:34 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Финансист рассказал пенсионерам, как сэкономить на налогах

Государство освободило пенсионеров от некоторых налогов, что поможет сэкономить, заявил специалист НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Льготы коснулись части платежей за имущество и доход.

Россияне пенсионного возраста и на пять лет младше не обязаны платить земельный налог на участок менее шести соток. Некоторые региональные власти увеличили площадь необлагаемой налогом земли.

Пенсионеры и предпенсионеры также частично освобождены от налога на имущество физических лиц. Россияне могут не платить за одну квартиру или дом (его часть), один гараж и хозяйственную постройку, одно сооружение, используемое для профессионального творчества.

В некоторых регионах пенсионеров освободили или предоставили льготу на транспортный налог. Важно узнать условия в конкретном субъекте РФ: нужно только пенсионное удостоверение или документы об инвалидности, удостоверение ветерана.

«Добровольная пенсия не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя», – сказал эксперт агентству «Прайм».

Также НДФЛ может быть автоматически уменьшен работодателем в ряде случаев. Работающий пенсионер может и сам подать начальству заявление об уменьшении налога с дохода. В некоторых случаях придется заполнить декларацию и отправить в налоговую службу.

Биезбардис напомнил, что у работающих пенсионеров есть право вернуть часть уплаченного НДФЛ в случае трат на образование, недвижимость, лечение или при осуществлении инвестиций.

Напомним, Росстат подсчитал, что пенсии в России в реальном выражении снизились в первой половине 2021 года, хотя с прошлого июня выросли на 5,6%. С учетом инфляции за первые полгода реальные пенсии стали меньше на 0,2% к тому же периоду 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

ФНС добивается права блокировать имущество уклонистов до итогов проверки. / Реальные доходы россиян выросли на 7,7% за год. / Путин поручил начать выплаты семьям по 10 тысяч со 2 августа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика,