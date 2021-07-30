Финансист рассказал пенсионерам, как сэкономить на налогах

Государство освободило пенсионеров от некоторых налогов, что поможет сэкономить, заявил специалист НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Льготы коснулись части платежей за имущество и доход.

Россияне пенсионного возраста и на пять лет младше не обязаны платить земельный налог на участок менее шести соток. Некоторые региональные власти увеличили площадь необлагаемой налогом земли.

Пенсионеры и предпенсионеры также частично освобождены от налога на имущество физических лиц. Россияне могут не платить за одну квартиру или дом (его часть), один гараж и хозяйственную постройку, одно сооружение, используемое для профессионального творчества.

В некоторых регионах пенсионеров освободили или предоставили льготу на транспортный налог. Важно узнать условия в конкретном субъекте РФ: нужно только пенсионное удостоверение или документы об инвалидности, удостоверение ветерана.

«Добровольная пенсия не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя», – сказал эксперт агентству «Прайм».

Также НДФЛ может быть автоматически уменьшен работодателем в ряде случаев. Работающий пенсионер может и сам подать начальству заявление об уменьшении налога с дохода. В некоторых случаях придется заполнить декларацию и отправить в налоговую службу.

Биезбардис напомнил, что у работающих пенсионеров есть право вернуть часть уплаченного НДФЛ в случае трат на образование, недвижимость, лечение или при осуществлении инвестиций.

Напомним, Росстат подсчитал, что пенсии в России в реальном выражении снизились в первой половине 2021 года, хотя с прошлого июня выросли на 5,6%. С учетом инфляции за первые полгода реальные пенсии стали меньше на 0,2% к тому же периоду 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

ФНС добивается права блокировать имущество уклонистов до итогов проверки. / Реальные доходы россиян выросли на 7,7% за год. / Путин поручил начать выплаты семьям по 10 тысяч со 2 августа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»