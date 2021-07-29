Реальные пенсии в России снизились на фоне взлетевшей инфляции

Пенсии в России в реальном выражении в первой половине 2021 года снизились, следует из отчета Росстата.

Согласно данным ведомства, средний размер назначенных пенсий в июне составил 15 822 рубля. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 5,6%, но в реальном выражении пенсии снизились на 0,8%.

За первые шесть месяцев года реальные пенсии с учетом инфляции сократились на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, свидетельствуют данные Росстата.

Надо отметить, что потребительские цены по итогам первого полугодия выросли на 6,5% в годовом выражении.

Напомним, по оценке Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Эксперты объяснили скачок доходов их низким уровнем в 2020 году. Во втором квартале прошлого года показатель рухнул на 7,1% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Таким образом, при росте в 6,8% в 2021 году доходы россиян все еще не вернулись на уровень, который был до пандемии, отмечает Forbes.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

РКН в июле заблокировал почти тысячу сайтов с фейковыми сертификатами о прививках. / Депутат подарил больнице автомобиль, чтобы врачи ездили на вызовы (ФОТО). / Фасад УрГЭУ стал объектом стрит-арта площадью 400 квадратных метров (ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»