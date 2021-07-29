Реальные доходы россиян выросли на 7,7% за год

Реальные денежные доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Рост тем более заметен, что именно во втором квартале пандемийного года доходы граждан упали больше всего.

Реальные доходы рассчитываются с учетом инфляции. После вычета обязательных платежей цифра несколько уменьшилась, показав реальные располагаемые доходы россиян. Они с прошлого года выросли на 6,8%, следует из отчета Росстата.

По итогам полугодия реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7% к тому же периоду прошлого года.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин объяснил скачок доходов их низким уровнем в прошлом году. Во втором квартале 2020 года показатель упал на 7,1% по сравнению с допандемийным 2019 годом. То есть при росте в 6,8% в 2021 году доходы россиян все еще не вернулись на уровень, который был до пандемии, пишет Forbes.

Как сообщал «Новый День», большая часть жителей России продолжает экономить на одежде, развлечениях и даже продуктах из-за постоянного роста цен. А эксперт предсказал новый кризис к концу года, если в стране сохранится финансово-экономическая политика правительства и Центробанка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

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