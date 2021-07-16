Финансовое обнуление: Россия погружается в экономическую пропасть

Россия «свалится» в кризис к концу 2020 года при сохранении нынешней финансово-экономической политике правительства и Центробанка. С таким прогнозом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский накануне на пресс-конференции в Москве. По его мнению, страну ожидает не просто продолжение стагнации, которая длится уже почти десятилетие – «мы реально будем в минусе».

«Мы будем повторять, видимо, страшные ошибки 8-го и 14-го годов, когда с инфляцией на огурцы, помидоры, кабачки, капусту, свеклу будем бороться с уничтожением инвестиционного кредита, рабочих мест, капвложений и всего остального», – сказал он.

Эксперт обратил внимание на высказывания на Петербургском экономическом форуме главы Минфина РФ Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной по экономической ситуации в России. «Силуанов и Набиуллина там сказали, что, оказывается, наша экономика не в кризисе. У нас нет падения промышленного производства, инвестиций, утечки умов, капиталов, роста цен, падения доходов населения, закрытия массово предприятий малого и среднего бизнеса – в том году больше 2 млн предприятий были уничтожены. У нас перегрев экономики», – отметил Жуковский.

«Такое ощущение, по мнению Центробанка и Минфина, что российская экономика перегрета, потому что россияне стали жить очень хорошо. Этого нет. У нас в физическом выражении падает потребление. На 10% упал розничный товарооборот с 2014 года. Инвестиции с 14-го года упали на 6%. Экономика с 2008 года вообще не растет – в стагнации находится. Уровень жизни упал официально на 15,5%. А реально <…> доходы упали 30-50%», – констатировал экономист, отметив, что одновременно налюдатеся рекордный рост цен, который продолжится в среднем до восьми и более процентов на фоне потенциальной девальвации рубля.

По мнению экономиста, курс Центробанка на повышение ключевой ставки оказывает негативное влияние на экономику. «Думаю, в июле, буквально на днях они поднимут еще на 1%. У нас будет ставка 6,5% годовых. Это удар по оборотному капиталу, инвестициям, стоимости кредитов для бизнеса, это рост издержек производства», – подчеркнул Жуковский.

Также эксперт обратил внимание, что действия ЦБ сначала разогнали инфляцию, затем «девальвация рубля с заниженным курсом обменного рубля к доллару в интересах экспортеров сырья» и банков. «У нас по данным Росстата за первые 5 месяцев года корпоративные прибыли крупного и среднего бизнеса без учета банков взлетели в 3,3 раза и достигли исторического максимума в 7,5 трлн рублей. Эти деньги где? Где рабочие места, где 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, где оборотный капитал, машины, станки, оборудование, рост зарплат? Этого нет. Эти деньги осели на счетах расчетных в банках, идут в виде вывоза капитала за рубеж – 25 млрд долларов, выплата рекордных дивидендов по прошлому году, по этому году, пока большинство затянуло пояса. Восьмой год падают доходы населения, официально упали на 13,5% с 14 по 20-й год и уже ниже 2009 года уровень жизни в России», – подчеркнул экономист.

По его оценке, на этом фоне в ближайшее время Россию ожидает «волна банкротств и кредитный коллапс». «Население с начала года набрало 2 трлн рублей кредитов, из них половина – это наличными, не на квартиру, не на автомобиль. Это кредит, чтобы собрать детей в школу, купить себе еду, оплатить коммуналку, и просто свести концы с концами… 2 трлн – с начала этого года, в том году 2,5 трлн. С 17-го года скачек в два с лишним раза, 11,5 трлн рублей была задолженность, сегодня она при падающем уровне жизни 23,5 трлн. В этой ситуации торжество цинизма говорить, что россияне стали больше есть и питаться поэтому инфляция растет», – констатировал Жуковский.

«Инфляцию разогнали не монетарным способом, не за счет конечного спроса, который падает, а ценой роста издержек производства, НДС, ЕГАИС, «Меркуриев», ростом тарифа монополий, и тем, что у вас занижен курс рубля к доллару, тем что глобально цены на сырье выросли на всем мировом рынке и внутренние цены в отсутствии нормального регулирования растут за мировыми ценами», – пояснил он.

В итоге, как считает эксперт, будет нанесен «еще один удар по экономике через рост налогов – Минфин уже заявил, что в следующем году на 400 млрд рублей повышают налоги». «Повышение и налогов, и акцизов, новые налоги в виде страхового взноса в 1-2% якобы на выплату пособия по безработице, и повышение ключевой ставки, и ужесточение нормативов по резервам для банков, и прочие меры, они приведут лишь к тому, что будет убита окончательно экономика. Мы свалимся в новый кризис в 21 году к концу года и в 22-году при такой монетарной финансовой политике. У нас не просто стагнация будет, мы реально будем в минусе. Я здесь не вижу вообще никакого оптимизма», – заключил член президиума Столыпинского клуба.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.07.21

В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин от Covid-19. / Ущерб от коррупции в России вырос до 27 млрд рублей. / Попова назвала стабильной ситуацию с Covid-19 в стране. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»