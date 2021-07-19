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Понедельник, 19 июля 2021, 11:13 мск

Новости Экономика

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Большинство россиян экономят на еде, одежде и развлечениях из-за роста цен

Большая часть жителей России продолжают экономить даже на самых необходимых вещах. Неуклонно снижается доля россиян, готовых увеличивать траты. Одна из основных причин для беспокойства граждан – рост цен на товары повседневного спроса.

Более 70% покупателей оптимизируют расходы, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен, следует из нового исследования NielsenIQ. В частности, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% – в покупке новой одежды, 61% – в походах в кафе и рестораны, 54% – в отпуске, 46% – в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, а 41% – переключаются на более доступные бренды, пишет «Коммерсант».

При этом индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов. Цифра ниже 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению, готовности тратить деньги и перспективам на рынке труда. Покупать новые вещи в апреле-июне были готовы только 40% потребителей против 42% кварталом ранее.

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы»,– комментирует результаты исследования директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова.

Больше всего россиян беспокоит рост стоимости товаров повседневного спроса, об этом сообщили 33% респондентов. Хотя потребители стали чаще посещать магазины, но при каждом визите покупают меньше по сравнению с 2020 годом, говорят ритейлеры. По словам аналитиков, потребители становятся рациональнее, что в целом нормальное поведение в условиях, когда реальные доходы не растут.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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