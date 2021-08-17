Спрос на кредитки в РФ вырос почти вдвое за год

Российские банки в июле выдали 1,3 млн кредитных карт, то есть на 4% больше, чем в июне. По сравнению с прошлым годом число выданных россиянам кредиток выросло на 45%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Количество кредитных карт, оформленных за семь месяцев 2021 года, достигло 8,3 млн. За тот же период прошлого года их было выдано на 34% меньше.

Больше всего выдачи кредиток выросли в Омской области (+10%), Удмуртии, Оренбургской и Саратовской областях (по +7%). В Москве прирост составил 2%, а в Санкт-Петербурге спрос остался на прежнем уровне.

По данным ОКБ, жители некоторых регионов стали реже выбирать такую форму займа как кредитная карта. Так, в Тюменской области за месяц оформили на 2% меньше кредиток, чем в июне. В Ханты-Мансийском АО – на 1%.

Напомним, в конце мая российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам. В апреле средний лимит показал рекорд с начала 2019 года – 72,9 тыс. рублей (+5,2% за месяц и +12,3% за год).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.08.21

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