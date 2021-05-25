Российские банки резко повысили лимиты по кредитным картам

Российские банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам, передает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным аналитиков, в апреле средняя сумма новой кредитной карты выросла на 5,2%.

По данным Бюро, средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года – 72,9 тысячи рублей. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%. За год рост составил и вовсе 12,3%.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3. По оценкам БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредитных карт, выросла 6,7%. Объединенное кредитное бюро (ОКБ), единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредиткам на 3,3%.

Центробанк РФ ранее предупреждал, что на фоне достаточно быстрого роста долговой нагрузки физических лиц можно говорить о «пузырях». В мае регулятор подтвердил эти опасения и объявил, что с 1 июля вернет для банков докризисные коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, включая кредитные карты.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.05.21

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