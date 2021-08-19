Затопленные регионы получат 400 млн рублей на лодки и экскаваторы

Правительство РФ выделит пострадавшим от паводков регионам 400 млн рублей. Деньги должны быть потрачены на закупку лодок и техники для строительства дамб.

Средства по линии Минвостокразвития РФ перечислят в Забайкальский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область. Купленную на эти деньги тяжелую технику после могут использовать для борьбы с природными пожарами в Якутии.

«Средства в объеме более 400 млн рублей на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий», – пояснил глава министерства Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия-24».

Министр отметил, что на Дальний восток пришла новая волна паводка. Ситуацию контролируют сотрудники МЧС и военные, они помогают укреплять и строить дамбы для сдерживания воды.

Как сообщал «Новый День», наводнения на Дальнем Востоке затронули 27 тыс. человек, а ущерб от него составил 14,7 млрд рублей. Снизить ущерб помогла подготовка к паводку, отметили в правительстве.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.08.21

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