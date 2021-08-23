Госдума: инициативы Путина обойдутся бюджету в 500 млрд рублей

Сумма бюджетных средств на выплаты пенсионерам и военным составит более 500 млрд рублей, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Властям только предстоит разработать механизм выделения денег из казны.

«Все необходимо детально просчитать. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – цитирует Макарова пресс-служба «Единой России».

Власти будут стремиться учесть всех, кому положены выплаты. Деньги перечислят до конца 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что новые выплаты из бюджета не приведут к повышению налогов для россиян. По его словам, перед официальным объявлением специалисты просчитали возможности финансовой системы.

«Сбалансированность бюджета, всех расходов очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что работающие и неработающие пенсионеры получат единовременно по 10 тыс. рублей, а военнослужащие – по 15 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.08.21

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