Политологи о выплатах пенсионерам и военным: «Путин попытался вытащить рейтинг «Единой России»

Президент России Владимир Путин накануне встретился с активом «Единой России» и предложил партийцам проработать вопросы разовой выплаты всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч рублей. «Новый День» поинтересовался у политологов, насколько эта президентская инициатива поможет ЕР набрать очки перед выборами.

«В предложении Путина нет ничего удивительного. Если посмотреть на новейшую историю России, то всегда перед ответственными выборами власти находили способ умаслить избирателей. В первую очередь, это касалось активных избирателей – людей старшего возраста. В этой инициативе есть нетрадиционный подход – связка пенсионеров и военных, причем военным выплата чуть побольше. Тут логика понятна, военнослужащие – это всегда опора режима. Любая власть должны быть уверена, что вооруженные силы будут на ее стороне. Но когда выплаты обещают и пенсионерам, и военным – это звучит новаторски», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

По мнению эксперта, публичная поддержка «Единой России» Владимиром Путиным перед выборами – ход не новый. В 2016 году президент также принимал участие в предвыборных съездах партии. «Для «Единой России» выборы будут сложными, рейтинги ползут вниз, и их не могут остановить. Денежные выплаты – это попытка задобрить массового избирателя. Президент пытается за счет своего авторитета и рейтинга доверия населения, который хоть и снижается, но все-таки остается достаточно высоким, поддержать партию. В ход идет тяжелая артиллерия, посмотрите, какая тройка у ЕР на этих выборах – Сергей Лавров, Сергей Шойгу… В кампанию брошены все козыри, а Путин выступает как джокер. Поможет ли это «Единой России»? Надо понимать, что прямой корреляции ЕР с президентом в сознании населения нет. И хотя «Единая Россия» и представляется как партия власти, но есть люди, которые готовы голосовать за Путина на выборах, а за «Единую Россию» – нет. Так что президенту и ЕР ничего не остается, как работать в избирательной кампании вместе. Путину необходимо квалифицированное большинство «Единой России» в новом составе Госдумы, потому что проблему 2024 года (возможный транзит власти) никто не отменял, несмотря на изменение Конституции. Путину нужно быть полностью уверенным, что Госдума будет послушна и контролируема, поэтому сейчас он будет работать на рейтинг «Единой России», – считает Сергей Мошкин.

Еще один эксперт, политолог Михаил Коробельников, подчеркивает, что пенсионеры и военные – базовые категории населения, на которые партия власти традиционно делает ставку на выборах. «Насколько это поможет «Единой России»? Достаточно сложно перенести то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин на мнение людей о «Единой России». Хотя, конечно, он попытался вытащить партию этой инициативой. Но заметьте: президент сказал, что «Единая Россия» должна сначала получить большинство в новом составе Госдумы, а потом принять такие выплаты. Как мне кажется, эта стратегия едва ли сработает. Во-первых, все уже забудут об этих обещаниях к 19 сентября. А во-вторых, чтобы стратегия сработала, нужно выплаты повторять постоянно, и при этом зачистить всех остальных конкурентов, которые говорят о повышении пенсионного возраста, о росте цен и так далее. Безусловно, люди будут ждать этих денег, но сама постановка вопроса – сначала проголосуйте, а потом получите выплаты – не совсем корректна в нынешнее время. Я думаю, кремлевские технологи немного подставили президента в данной ситуации», – говорит собеседник агентства.

Политтехнолог Евгений Минченко считает, что речь президента на встрече с «Единой Россией» означает, что партия будет удерживать свой электорат. «Я думаю, что на самом деле все инерционно, примерно этого и ожидали – дополнительных выплат населению перед выборами, опять поднята тема защиты детей, пенсионеров и военнослужащих. То есть, на самом деле Путин не пытается выйти за пределы уже существующего электората «Единой России», а в качестве главной задачи он и, видимо, политтехнологи «Единой России», видят фиксацию уже существующего электората. На мой взгляд, вполне логично. Если это консервативная стратегия, которая ставит своей целью удержание уже существующего электората, соответственно, видим, ставка на низкую явку и на привод лояльных избирателей, на мой взгляд, с точки зрения политтехнологической, – это очевидное решение», – рассказал Минченко изданию Business FM.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

В Свердловской области от коронавируса умерли еще 29 пациентов. / Мэр Екатеринбурга разрешил называть улицы в честь живых людей. / «Оставляют костры, бросают сигареты»: к ответственности за пожары в этом году привлечено 500 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»