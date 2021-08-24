Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам, в том числе военным. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Одним указом выплата в размере 10 тыс. рублей назначены пенсионерам военных и правоохранительных ведомств. Второй устанавливает право на получение той же суммы пенсионерами по старости. Отмечается, что деньги перечислят в сентябре или позже.

Выплату будет производить Пенсионный фонд без заявления граждан или органы, выплачивающие пенсии россиянам, служившим в войсках или правоохранительных структурах. Полученная сумма не будет влиять на получение гражданами других пособий и выплат.

Ранее Владимир Путин анонсирован единовременную выплату пенсионерам и военным, чтобы сгладить влияние инфляции. Думский комитет по бюджету и налогам оценил траты из бюджета в 500 млрд рублей. В Кремле обещали, что новые выплаты не приведут к повышению налогов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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