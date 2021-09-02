Пенсионеры начали получать «путинские» 10 тысяч рублей

Свердловские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, обещанную президентом РФ Владимиром Путиным. Сумма была зачислена на банковские пенсионные карты сегодня рано утром, рассказали «Новому Дню» получатели. Граждане, которым пенсия приходит через «Почту России», получат «путинскую» выплату в тот же день, что и пенсию. Обычно доставка происходит в начале месяца.

Напомним, Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей на съезде «Единой России». Деньги получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Соответствующий указ президента был подписан 24 августа. Для получения выплат пенсионерам не нужно было подавать никаких заявлений, денежная сумма автоматически зачисляется по данным территориальных органов ПФР. По предварительным расчетам, на «путинские» выплаты пенсионерам уйдет более 500 миллиардов рублей, финансирование осуществляется из дополнительных доходов бюджета.

В конце августа Путин также подписал указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

Выборы в Государственную думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября. По мнению политологов, «путинские выплаты» призваны поднять рейтинг «Единой России» перед днем голосования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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