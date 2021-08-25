Выборы близко: губернатор-единоросс объявил о выплатах учителям и воспитателям

Тверской губернатор Игорь Руденя объявил о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детсадов по 10 тыс. рублей. Заявление об этом прозвучало в среду на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений региона.

По словам главы области, другим сотрудникам этих образовательных учреждений будет выплачено по 5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Руденя при этом поблагодарил педагогов «в непростой период 2020-2021 года». «Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования», – заявил губернатор.

Когда работники образования получат деньги, не уточняются.

Добавим, что единоросс Руденя баллотируется на второй губернаторский срок. Голосование на выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать депутатов областного заксобрания и Госдумы.

Напомним, 23 августа президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам, в том числе военным, по 10 тыс. рублей. В тот же день глава государства на съезде «Единой России» анонсировал выплату по 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур.

По мнению опрошенных «РИА «Новый День» политологов, Путин, объявив о социальной помощи ряду категорий населения, предпринял попытку «вытащить рейтинг «Единой России».

Тверь, Наталья Петрова

Тверь. Другие новости 25.08.21

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